Eliezer e Viih Tubereprodução Youtube

Publicado 13/02/2025 18:18 | Atualizado 13/02/2025 18:34

Rio - Viih Tube e Eliezer abriram o coração sobre o começo do relacionamento dos dois. Em entrevista no PodDelas, o casal relembrou o romance, que aconteceu logo após a saída de Eliezer do "Big Brother Brasil 22".

A youtuber contou que o interesse por Eliezer surgiu ainda enquanto ele estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. "A gente começou a conversar porque eu dava em cima dele, quando ele estava lá dentro [no BBB]. Ia no Instagram do Boninho e falava: 'Boninho, que gato, arrasou nesse, hein?'. Fazia mutirão. Eu ficava marcando. Na hora que saísse, era meu!", brincou Viih Tube.

Eliezer aproveitou para responder as críticas feitas por haters que, na época, alegaram que o influencer teria iniciado o relacionamento por interesse. "As pessoas ficavam dizendo que eu dei o golpe da barriga. Ela que me deu o golpe da barriga! Ela já estava de caso pensado", afirmou.



A primeira gravidez do casal, que aconteceu apenas meses após o início do namoro, alimentou ainda mais as especulações. Muitos sugeriram que Eliezer estava com Viih Tube apenas por fama e benefícios financeiros.



Além disso, o casal revelou que a sugestão para iniciar o contato por WhatsApp partiu de Viih Tube. Isso aconteceu depois que Eliezer expressou a gratidão por ela ter feito mutirões para ajudá-lo a chegar até o 17º paredão do programa. A partir desse gesto, começaram a se comunicar com mais frequência.