Thamires Hauch desabafa sobre como está sendo sueprar o divórcio - reprodução Instagram

Publicado 13/02/2025 14:30

Rio - Na tarde desta quinta-feira (13), Thamires Hauch voltou a falar sobre sua separação em suas redes sociais. Após anunciar o fim do casamento com o diretor executivo da Viradouro, Marcelinho Calil, ela compartilhou como tem sido passar por esse momento delicado com um filho no meio da situação.



"Vão ter dias mais difíceis e outros melhores, até chegar a fase em que tudo fique bem, né? Nossa, a gente passa por tanta coisa nesse período… Mas quando temos filhos, isso afeta nossa qualidade com eles, e essa é a pior parte, é imperdoável”, desabafou.Thamires também deixou um conselho para quem está enfrentando o fim de um relacionamento: "Se você está passando por uma separação e não tem filho, agradeça a Deus e siga em frente. Se houve desrespeito, então, nem olhe para trás”, afirmou a mãe de Matteo, de 10 meses, fruto da relação com Calil.Na sequência, visivelmente abalada e sem negar os rumores de traição, a influenciadora explicou por que decidiu compartilhar parte do que está vivendo."Estou aqui, exposta desde o início dessa situação, de uma maneira que nunca imaginei, mas quero que vocês acompanhem isso. Quero que saibam um pouco do que estou passando porque vai passar. E quando vocês enfrentarem momentos difíceis, vão lembrar disso. Porque passa pra mim e vai passar pra todas vocês".Por fim, Thamires fez uma reflexão sobre a importância do autocuidado, não apenas no término, mas ao longo de toda a relação. "A vida é extremamente irônica. Vocês me mandam relatos, descobertas… Mas vou te dizer uma coisa: não vá atrás, você não precisa. Mentira é como roupa mal dobrada no alto do guarda-roupa—quando você puxa uma, tudo desmorona. Fique tranquila. Agora, imagina se eu não tivesse investido tempo em mim, se não tivesse me cuidado… Imagina…”