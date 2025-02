Andressa Urach, o ex-marido e o filho do casal, Leon - Reprodução / Instagram

Publicado 13/02/2025 10:55

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, oficializou o divórcio de Thiago Lopes. Separados há dois anos, o ex-casal, que disputava judicialmente a guarda do filho Leon, se reencontrou recentemente na festa de 3 anos do menino. Nas redes sociais, a atriz pornô atualizou os seguidores sobre a nova fase da relação com o ex-marido.



"Graças a Deus agora a gente é amigo. Paramos com as brigas, com tudo. Hoje eu vim pegar a certidão de divórcio, que saiu depois de dois anos", declarou Urach.



Andressa compartilhou uma foto ao lado de Thiago e do filho. No entanto, a publicação foi removida em respeito a um acordo entre os dois de não expor a imagem de Leon na internet. "A gente até vai arquivar a foto do Leon, e como eu trabalho com conteúdo adulto, não acho adequado deixar a foto do Leonzinho exposta. Sou polêmica, então, para preservar a imagem dele, é melhor assim", explicou.



A relação entre Andressa e Thiago já passou por diferentes fases desde a separação. Há pouco mais de um ano, a atriz revelou que os dois mantinham uma "amizade colorida" e que ainda nutria sentimentos pelo ex-marido, sonhando com uma possível reconciliação. Na época, Thiago Lopes declarou ter ensinado muito à ex-mulher sobre a vida sexual durante o tempo em que estiveram juntos. Segundo Urach, o casal não retomou o casamento porque ele não aceita seu trabalho com sexo explícito.