Gominho e Karol Conká - Edu Araujo/Agnews

Publicado 13/02/2025 22:08

Rio - A segunda apresentação de Shakira em solo brasileiro contou com a presença de famosos nesta quinta-feira (13). A cantora levou a "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" para o Estádio do Morumbis em São Paulo.