Publicado 13/02/2025 21:59 | Atualizado 13/02/2025 22:05

Rio - A TV Globo surpreendeu o público ao anunciar que transmitirá ao vivo a cerimônia do Oscar 2025 no dia 2 de março. No vídeo de divulgação, a emissora ainda fez uma brincadeira ao pedir desculpas para Fernanda Torres, atriz brasileira indicada na categoria de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui."

A referência vem de uma declaração da própria Fernanda, que criticou o entusiasmo exagerado dos brasileiros com o evento e afirmou que "não queria que o Oscar tivesse clima de Copa do Mundo". No entanto, a Globo foi na contramão e, no vídeo promocional, garantiu: "Vai ser clima de Copa do Mundo sim!"

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" concorre em três indicações do Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, aumentando as expectativas do público.

Confira o vídeo: