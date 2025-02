Shakira fez apresentação no Estádio Nilton Santos - Victor Chapetta/AgNews

Shakira fez apresentação no Estádio Nilton Santos

Publicado 12/02/2025 08:14 | Atualizado 12/02/2025 08:30

Rio - Shakira, de 48 anos, realizou o primeiro show da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (11). A apresentação foi marcada por sucessos da artista colombiana e uma música de Chico César no repertório, discursos em português e até xingamentos a Gerard Piqué, ex-marido da cantora.

No palco, Shakira falou - em português - sobre seu retorno ao Brasil. "Voltar ao Brasil depois de sete anos, começar minha turnê aqui, é um reencontro.Brasil, você me abriu as suas portas quando eu era só uma criança. Não esqueço disso. Eu não esqueço de vocês jamais. Esse é o verdadeiro reencontro de uma lobinha com sua alcateia. Essa noite somos um", declarou.

“Eu não esqueço de vocês”, diz Shakira sobre iniciar sua nova turnê MUNDIAL no Brasil. #LMYNWORLDTour @shakira pic.twitter.com/Lc2jgeGw6d — ARTH (@anthunesarth) February 12, 2025

O setlist do show contou com hits como "La Fuerte", "Girl Like Me", "Las de La Intuición", Estoy Aquí", "Te Felicito", "TQG", "Don’t Bother", "Acróstico", "Hips Don’t Lie", "Ojos Así", "Chantaje", "Loca", "Las Mujeres Ya No Llorán","Whenever, Wherever", "Waka Waka", "She Wolf" e "Session 53". Ela ainda surpreendeu os fãs ao entoar "Mama África", clássico de Chico César.

Na abertura de sua turnê internacional, Shakira surpreendeu ao cantar na casa do Glorioso a canção Mama África, a mesma que entoa aos filhos à noite antes de dormir.



A composição é do grande Chico César, ilustre torcedor do nosso Botafogo. ESPETÁCULO! #BFR #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/BC3Udrkyz4 — Estádio Nilton Santos (@EstNiltonSantos) February 12, 2025

Com sucessos do álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", lançado no ano passado, em que reflete sua superação e a força após o turbulento fim do casamento com o ex-jogador devido a traições, a cantora discursou: "Nos últimos anos tive alguns desafios. Mas se aprendi algo é que as quedas não são o fim, mas o começo do voo mais alto. E nós, as mulheres, depois de cada quedam, nos levantamos um pouco mais sábias, mais fortes, mais duras. E, se queremos chorar, choramos, mas se não queremos chorar, faturamos", afirmou ela. O público entendeu o recado e xingou Piqué em coro. "ei, Piqué, vai tomar no c*".