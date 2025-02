Sthefany Brito - Reprodução Instagram

Sthefany BritoReprodução Instagram

Publicado 12/02/2025 07:48 | Atualizado 12/02/2025 08:15

Rio - Sthefany Brito, de 37 anos, relembrou a angústia para tentar engravidar do segundo filho, Vicenzo, fruto do casamento com Igor Raschkovsky, de 36, durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, nesta terça-feira (11). A atriz revelou que demorou seis meses para ter a gestação e contou que só conseguiu quando relaxou.

"Uns seis meses. Confesso que já estava ficando bem angustiada porque estava achando que estava demorando muito. E quando relaxei e parei de tentar como antes, descobri que estava grávida. Nós íamos viajar, fiz teste um mês antes e deu negativo. Fiquei bem triste, mas ali decidimos que seria quando Deus quisesse", disse ela.

A artista declarou que descobriu que estava grávida em uma viagem. "Pensei que seria até melhor não estar grávida porque poderia aproveirar mais a viagem, beber vinho, esquiar. Lá me senti estranha e fui fazer um teste que deu positivo. Mal podia acreditar, Deus é bom demais. No tempo dEle, tudo é perfeito", explicou.

Além de Vicenzo, Sthefany e Igor também são pais de Enrico, de 4 anos. A atriz compartilha sua rotina de vida pessoal e profissional para os seus mais de três milhões de seguidores.