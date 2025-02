Monique Evans - Reprodução / Instagram

Monique EvansReprodução / Instagram

Publicado 13/02/2025 11:33 | Atualizado 13/02/2025 11:35

Rio - Aos 68 anos, Monique Evans surpreendeu os seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira (12), o antes e depois de sua recente harmonização facial. A apresentadora realizou o procedimento estético após perder peso e perceber que seu rosto apresentava um aspecto mais flácido.



fotogaleria

"Ele faz milagres!! Sleiman Karam, arrasou no meu rosto. Como pediram, estou postando o antes e depois", escreveu Monique.



O procedimento foi realizado há cerca de duas semanas, e o profissional responsável explicou o motivo da flacidez no rosto da modelo. "A Monique casou, viajou, curtiu o que tinha que curtir e, agora, a gente voltou com o tratamento. A Monique está se cuidando muito mais, porque a Cacá está colocando ela para correr, fazer esporte e ela deu uma emagrecida. Com isso, a gente perde gordura da face e tem o caimento que é normal", disse Sleiman Karam.



Monique e Cacá Werneck oficializaram a união em maio do ano passado, após 10 anos de relacionamento. A cerimônia reuniu amigos e familiares em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio.