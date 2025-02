Dado Dolabella - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2025 11:09 | Atualizado 13/02/2025 12:19





Rio - Dado Dolabella preferiu não comentar o motivo do fim do namoro entre ele e Wanessa Camargo. O ator postou uma reflexão em uma postagem no Instagram e recebeu apoio de alguns seguidores. "Às vezes é melhor deixar o silêncio falar", escreveu ele na quarta-feira (12). Dado ainda compartilhou alguns comentários nos Stories. "Tempo é o melhor remédio para tudo e o silêncio é nosso maior juiz", escreveu uma seguidora. "Os amigos estão juntos na alegria e na tristeza. Você é luz, a alegria e do bem", comentou outro admirador do artista.

O relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella chegou ao fim mais uma vez. Eles ficaram juntos entre 2000 e 2002 e, após 18 anos separados, reataram o relacionamento em 2022. Desde o retorno, a relação foi marcada por vários altos e baixos. O último término ocorreu no ano passado, e agora, mais uma vez, o relacionamento chegou ao fim.

A cantora confirmou a separação em entrevista ao portal Léo Dias. Ela evitou entrar em mais detalhes sobre os motivos que levaram ao término. Na véspera da confirmação pública, Wanessa compartilhou uma mensagem enigmática nas redes sociais. Em um texto publicado em seu perfil no Instagram, ela escreveu:

"Soltar o que pesa. Abraçar o que flui". A cantora refletiu sobre o processo de seguir em frente e deixar para trás o que já não faz sentido. "A vida pede leveza, movimento e coragem para deixar para trás aquilo que já não soma", afirmou.



O fim do relacionamento foi revelado por Wanessa durante um show da cantora Shakira, na noite de terça-feira, 11. Ao ser questionada sobre a vida pessoal, a cantora foi direta e confirmou o término. Ela ainda mencionou que ninguém da família sabia do ocorrido até aquele momento, nem mesmo os filhos.



Na conversa com o portal, Wanessa afirmou: "É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos".