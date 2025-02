Fabiana Justus celebrou o aniversário de 6 anos das gêmeas - Reprodução Instagram / Fernanda Bozza

Publicado 13/02/2025 10:44

Rio - Fabiana Justus celebrou o aniversário de seis anos das filhas gêmeas, Sienna e Chiara, fruto do casamento com o empresário Bruno Levi, com uma festa luxuosa em São Paulo, com o tema "Hello Kity", nesta quarta-feira (12). A influenciadora digital publicou uma série de registros, no Instagram, e após a comemoração, ela lembrou que, na mesma data, no último ano, estava lutando contra a leucemia.

"Que sonho de festa! Obrigada, Deus! Por poder celebrar esse dia de maneira tão especial! Estou postando todos os detalhes nos stories e vou postar aqui também", escreveu na legenda.

Nos Stories, Fabiana relatou como foi o aniversário do último ano das meninas. "Acabei de voltar da festa. Eu estou acabada! Eu estou tão feliz. No ano passado, no aniversário delas, eu estava internada e elas não tinham me visto careca ainda. Eu já estava careca no dia do aniversário delas, e aí quando elas foram pro hospital, foi a primeira vez que elas me viram careca, sem cabelo nenhum. E eu fiz um bolinho no hospital, eles permitiram e a gente cantou parabéns", disse ela.

A influenciadora digital relatou que começou a passar a mal no dia do aniversário das gêmeas. "Eu estava dando tudo de mim, o máximo que consegui. Eu estava passando mal, estava fraca, mas estava dando tudo de mim pra elas não perceberem nada, sabe? A minha pressão começou a cair. Eu comecei a me sentir muito mal. Eu olhei assim para Si (Ana Paula Siebert) e para minha mãe que estava internada comigo, inclusive, e falei assim: 'Eu estou passando muito mal'. Ai a enfermeira veio e me levou para o quarto e eu tive que me recompor porque minha pressão estava muito baixa", afirmou.

A filha de Roberto Justus contou que só conseguiu comemorar com as filhas quando voltou para casa. "Tentei ao máximo trazer um pouco de alegria para comemorar com elas no dia do aniversário delas, mas eu só pude comemorar com elas, de fato, depois entre as químios, quando eu voltei para casa, que eu estava me sentindo melhor, e eu pude, do jeito que deu", declarou.

Além de Sienna e Chiara, Fabiana e Bruno também são pais de Luigi, de 1 ano.