Graciele Lacerda e Zezé di Camargo deixam a maternidade com a filhaTomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 13/02/2025 10:11

Rio - Graciele Lacerda e Zezé di Camargo acionaram seus advogados para tomar medidas contra haters que estão atacando Clara, filha do casal, de apenas um mês. A influenciadora gravou um vídeo no Instagram na quarta-feira (12) à noite desabafando sobre o assunto.

"Quero falar de um assunto muito sério, algo que tem me angustiado e que eu precisava compartilhar com vocês. Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais têm espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela. Comentários absurdos que têm nos indignado profundamente. É difícil falar sobre isso sem se revoltar", disse Graciele.



A mulher de Zezé disse ainda que já tomou providências legais para punir os responsáveis. "Felizmente, hoje contamos com um escritório jurídico que cuida dessa parte para mim e para o Zezé, e já estamos tomando todas as medidas legais cabíveis. Conseguimos a derrubada de duas páginas de pessoas envolvidas nesses ataques."



Segundo ela, foi aberto um inquérito policial e uma ação criminal por racismo contra os autores das mensagens criminosas. "Isso não pode passar impune", declarou.