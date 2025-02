Alcione ganha exposição em sua homenagem no Maranhão - Reprodução/Instagram

Alcione ganha exposição em sua homenagem no MaranhãoReprodução/Instagram

Publicado 13/02/2025 11:55 | Atualizado 13/02/2025 12:06

Rio - Alcione, 77 anos, foi surpreendida com uma exposição sobre sua trajetória no Centro Cultural Vale Maranhão, em sua cidade natal, São Luís. A artista compartilhou um vídeo no local em seu Instagram, nesta quinta-feira (13).

fotogaleria

"Santo de casa faz milagre sim! Já vivi tantas coisas bonitas nesse meus 77 anos de vida e mais de 50 de carreira. Tantos momentos gloriosos, inesquecíveis… Mas hoje fui surpreendida por uma emoção única: a exposição 'Com Amor, Alcione' na minha terra, em São Luís!", iniciou a cantora.

"Rever toda a minha trajetória, de uma forma tão linda, tão cuidada, encheu meu peito de amor e gratidão", completou.

O perfil do Centro Cultural deu mais detalhes sobre a exposição, que começou na quarta-feira (12). "Já se foram cinco décadas desde que Alcione deixou São Luís rumo ao Rio de Janeiro e imortalizou a música que se tornou um verdadeiro hino: Não Deixe o Samba Morrer. De lá para cá, a negra voz do amanhã já visitou mais de 30 países e foi agraciada com alguns dos maiores prêmios que uma artista pode alcançar, a exemplo do Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum", diz a legenda.



Em comemoração a estas e outras marcas, o Centro Cultural Vale Maranhão mergulha na vida e na obra de uma das maiores vozes brasileiras de todos os tempos, com a primeira exposição dedicada à cantora no Brasil.



A partir desta quinta-feira, a visitação de "Com Amor, Alcione" será livre e o acesso é gratuito.