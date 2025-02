Mulher Abacaxi - Allan Bertozzi

Publicado 13/02/2025 17:52 | Atualizado 13/02/2025 17:52

Rio - Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, fará dose dupla na folia, mas ela não terá gastos em dobro. A musa da Tradição, na Série Ouro, e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita, na Série Prata, conseguiu com que uma empresa de Maricá pagasse suas fantasias.



"Juntas, elas estão avaliadas em 85 mil reais. Ainda bem que consegui patrocínio, porque quero estar bem luxuosa. Os gastos com os looks dos ensaios, procedimentos fui em que paguei. Mas, claro, já deu uma aliviada", comenta ela.

A caminhoneira e influencadora deu também spoiler sobre as fantasias. As duas vão me representar. Na Tradição, minha fantasia conta minha trajetória. Estou muito feliz com isso. E já torcendo muito para que ano que vem, a gente desfile no Especial. E ainda na Série Ouro pela Chatuba de Mesquita", finaliza.