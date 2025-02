Luan Santana visitou propriedade no MS - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2025 16:58

Rio - Luan Santana, de 33 anos, compartilhou fotos da visita que realizou na Fazenda Meteoro localizada no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A propriedade do cantor foi batizada em homenagem ao single "Meteoro", lançado em 2009 e que fez o artista estourar nacionalmente.

fotogaleria "A Fazenda METEORO", escreveu na legenda da postagem.

O cantor adquiriu o patrimônio em março do ano passado. Desde então, Luan Santana investe na pecuária e fechou parceria com uma empresa de máquinas agrícolas.