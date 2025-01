Cezar Black revela que seu cachorro está com câncer - Reprodução/Instagram

Cezar Black revela que seu cachorro está com câncer Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 16:44

Rio - Cezar Black contou nesta terça-feira (07) que seu cachorro de estimação Rocco, de 10 anos, foi diagnosticado com um Sarcoma ósseo. O ex-BBB disse que a demora na descoberta do problema de saúde agravou o estado de saúde do e o animal vai precisar amputar a pata esquerda.

fotogaleria "É muito difícil estar aqui, ainda mais para trazer uma notícia triste. Fizemos a primeira biópsia e veio indefinida, então programamos uma segunda biópsia e, infelizmente, foi diagnosticado um sarcoma ósseo, que é um câncer ósseo de progressão muito rápida e prognóstico muito ruim. Foi indicado pelo ortopedista e pela oncologista a amputação da pata esquerda do Rocco", falou.

O enfermeiro revelou que o procedimento foi agendado para quinta-feira e reforçou a importância que o cachorro tem para ele. "Estou desolado. Rocco é meu parceiro de uma vida inteira. Minha família mora longe, então sempre fomos eu e ele. Para mim, está sendo muito difícil lidar, mas estou tentando me manter forte, ele vai precisar muito de mim agora com essa limitação e adaptação e a essa nova vida dele", declarou.

"Os veterinários já informaram que é difícil fazer a remoção total, até pela área que foi localizada o câncer, que é próxima do ombro, da escápula. Mas, eu torço para que seja uma cirurgia simples, se Deus quiser, e que ele venha a se curar. Mas serão dias muito difíceis para mim e para o Rocco. Ele está muito debilitado, triste e sentindo muita dor. Mas espero que com o andar do tratamento, ele venha a melhorar e ser um cãozinho feliz".