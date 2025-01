Luciana Gimenez se emociona ao relembrar acidente que sofreu esquiando - Reprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 16:31

Rio - Luciana Gimenez, de 55 anos, se emocionou ao relembrar do seu acidente esquiando na neve, há dois anos. A apresentadora contou, no Instagram Stories, nesta terça-feira (7), que os filhos adoram esquiar e que voltará a praticar a atividade, pela primeira vez, depois do ocorrido.

"Como vocês sabem, me acidentei há dois anos. Hoje faz dois anos que eu tive a pior experiência da minha vida. Só de pensar, quase choro. Consegui me recuperar. Agradeço a todos que me ajudaram, e a todos que não me ajudaram, também. Me fizeram ficar mais forte", disse ela.

A empresária afirmou que voltará a esquiar. "Meus filhos amam esquiar. Entrei nessa que não dá para deixar que uma experiência muito ruim tire a minha coragem de fazer as coisas que gosto. Me propus a esquiar hoje. Estou arrumando a mala, e tirei a roupa que estava no dia em que acidentei. Parece uma besteira, mas me lembro como se fosse ontem", contou.

Luciana chorou ao relatar que está vencendo o medo. "Quando cheguei no hospital, queriam cortar a minha calça, e era o primeiro dia que eu estava usando. Estava no mood de usar laranja. Queriam cortar e eu pedi para não cortar, porque eu ia usar de novo. Todos olharam para a minha cara e disseram: 'Nossa, que corajosa'. Naquela hora, eu não tinha ideia da extensão do problema. Foram dois anos que achei que nunca mais ia colocar um esqui no pé".

Gimenez declarou que esquiava super bem. "Estou super apreensiva. Eu era uma pessoa que esquiava super bem, nunca tive medo. Mas agora só de pensar, me dá aperto no coração. Tive a ajuda de muitas pessoas que me ajudaram no momento em que mais precisei. A gente nunca sabe quando vai ter um acidente ou problema de saúde, ou acontece algo ruim na vida. A gente nunca espera por isso, faz tudo sempre tão no automático. Quem me conhece, sabe que sou festeira, que estou sempre pulando, me divertindo, sou sempre a última a sair da festa", explicou.