Juju Salimeni intensificou treinos para o Carnaval 2025 - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni intensificou treinos para o Carnaval 2025Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 15:44

Rio - Juju Salimeni intensificou a rotina de treino nesta terça-feira (07) e impressionou ao pegar mais de 400 kg em um exercício para manter o corpo sarado rumo ao Carnaval de São Paulo. A musa fitness é rainha de bateria da Barroca Zona Sul.

fotogaleria "Agora o negócio ficou sério! Treino pesado até o Carnaval", escreveu nos Stories.

Em seguida, a empresária mostrou o treino de panturrilhas. Juju Salimeni perdeu 10 quilos com a ajuda do noivo, Diogo Basaglia, e vem mantendo o corpo mais sequinho para o desfile no Sambódromo do Anhembi. Neste ano, a Barroca Zona Sul levará para avenida o enredo "Os Nove Oruns de Iansã".