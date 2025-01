Eliezer reflete sobre comparações dos dois filhos - Reprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 14:17 | Atualizado 07/01/2025 14:18

Rio - Eliezer, de 34 anos, refletiu sobre fazer comparações entre os filhos, Lua de 2 anos, e Ravi, nascido em novembro de 2024, frutos do casamento com Viih Tube. O ex-BBB explicou, através do Instagram Stories, que a experiência com o caçula tem sido diferente de quando foi com a primogênita, e contou que terá que se policiar para não comparar os dois, contribuindo no desenvolvimento de cada criança.

"O Ravi é muito quietinho comparando a mesma idade né, a Lua na idade que ele estava. Para vocês terem uma ideia, a Lua não ficava no berço quietinha quando acordava. A gente já sabia que ela tinha acordado porque ela chorava. A Lua por exemplo, quando eu sentava na cadeira ninando ela, era impossível", iniciou.

O influenciador declarou que Lua exigia muito mais atenção que Ravi. "A gente tinha que ficar o tempo todo mexendo ela no carrinho. Eram madrugadas e madrugadas, ela só dormia mexendo. Era no carrinho mexendo ou no colo, ela só dormia ninando. E o Ravi é ao contrário, ele é muito quietinho. Para vocês verem né, cada bebê tem a sua personalidade", explicou.

Eliezer falou da diferença entre os filhos mas também reforçou a importância de evitar comparações. "Esse negócio de comparar filhos é perigoso, né? Porque cada bebê tem o seu desenvolvimento. Agora, eu acredito que não tem problema, porque o Ravi é bem pequenininho. Mas quando ele for começar a se desenvolver, acho que vai ser um exercício diário, tanto para mim quanto para a Viih, como pais, ver o que vamos fazer para não comparar", explicou.