Beatriz Reis e Gil do vigor comentam sobre a virgindade da ex-BBB - Reprodução Instagram

Beatriz Reis e Gil do vigor comentam sobre a virgindade da ex-BBBReprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 12:19

Rio - Beatriz Reis revelou que ainda é virgem e comentou sobre o tema, em uma conversa com o Gil do Vigor, nesta segunda-feira (6). Os ex-participantes do reality show 'Big Brother Brasil', da TV Globo, interagiram com seguidores, através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, e a atriz contou que é tímida e terá vergonha sobre o assunto quando tiver um namorado.

fotogaleria

"Gente, pelo amor de Deus. Respirem, fiquem tranquilos, ela ainda é virgem, mas vocês só perguntam isso. O povo tudo preocupado. Gente, a Bia não beija, não fica com ninguém, eu juro", disse Gil. "Beijar eu beijo sim", responde Bia, interrompendo o apresentador.

A influenciadora também contou sobre os comentários que recebe em suas postagens. "Toda vez que posto uma foto de biquíni, comentam sobre o assunto. É normal uma pessoa virgem usar uma roupa na praia. Por que é virgem não pode botar um biquíni fio-dental? O que tem a ver? Sei que sou uma raridade, é que sou uma virgem antenada", declarou.

Beatriz afirmou que fica com vergonha. "Eu sou tímida para essas coisas. Quando eu tiver um namorado eu vou ficar morrendo de vergonha", disse ela.