Rio - Nesta terça-feira (7), Ary Mirelle compartilhou em suas redes sociais fotos de biquíni. A influenciadora comemorou: "Perdendo a vergonha de usar biquíni". A esposa de João Gomes também é mãe de Jorge, de 1 ano.

Ary casou com João em outubro do ano passado no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco, e reuniu cerca de 350 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Após a cerimônia, os recém-casados e o filho gravaram um vídeo a caminho da festa.





"Casamos, galera. Agora a gente vai para a festa", exclamou Ary. "Vamos para a lua de mel fazer outro desse", brincou o cantor apontando para o filho.



A influencer recebeu muitos elogios nas redes sociais: "Uma beleza natural", escreveu um seguidor. "Muito bela", disse outro. "Por que ficou escondida, mulher? Teu corpo está perfeito", exclamou um fã.