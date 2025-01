Priscila Fantin - Reprodução / Instagram

Priscila Fantin

Publicado 07/01/2025 19:51 | Atualizado 07/01/2025 19:52

Rio - Priscila Fantin, de 41 anos, utilizou as redes sociais nesta terça-feira (7) para desmentir as especulações de que estaria confinada para participar do "Big Brother Brasil 25". A artista compartilhou uma série de fotos e vídeos ao lado do marido, o ator Bruno Lopes, e do filho, Romeu Fantin Abreu, enquanto aproveitava momentos ao ar livre.



O "BBB 25" promete uma dinâmica inovadora, com os participantes competindo em duplas. O nome de Priscila foi cotado como possível participante ao lado de Bruno Lopes, mas a atriz fez questão de negar os boatos.



"Enquanto seguem espalhando que eu tô confinada, continuo aqui fora fazendo a mesma questão de sempre, de viver tudo que a vida tem pra oferecer. Sol, vento no rosto, sorvete, bolhas de sabão, parceria, contemplação das obras divinas, edificação humana e, ainda bem, Fernanda Torres", escreveu a atriz.



A expectativa é que o mistério seja desfeito na próxima quinta-feira (9), durante o "BigDay", quando a Globo anunciará oficialmente os participantes do programa. O reality estreia na próxima segunda-feira, 13 de janeiro.