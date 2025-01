Loma - Reprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 17:37

Rio - MC Loma usou suas redes sociais para esclarecer por que ainda não exibiu o corpo após realizar cirurgias plásticas no abdômen e nos seios. Em uma postagem recente, a artista apareceu de biquíni, mas cobriu a barriga com o braço, o que gerou comentários de internautas curiosos.

Alguns seguidores especularam que os procedimentos poderiam ter dado errado. A cantora respondeu por meio dos stories: "'Não mostrou a barriga é porque deu errado'. Primeiro, não mostrei a barriga porque meu umbigo está em processo de cicatrização e eu estou usando microporo nele. Segundo, deu mais que certo. Eu estou impecável. No momento certo e quando eu me sentir preparada, venho mostrar para vocês. Foi uma mudança muito radical e transformadora, que ainda estou digerindo. Espero que entendam e respeitem meu tempo, no momento certo irei mostrar aqui. Estou mais ansiosa do que vocês".A cantora também explicou que está em fase inicial de recuperação e não pode tomar sol: "E eu ainda não posso pegar sol, tanto que fiquei o tempo todo assim. Tirei a camiseta UV bem rápido para tirar as fotos e pronto. Eu ainda estou com um mês de cirurgia, galerinha. Tem muito chão pela frente, ainda vou desinchar bastante".Após um período de afastamento das redes sociais, MC Loma contou que realizou os procedimentos no final de novembro. Ela passou por uma lipoaspiração na barriga e colocou silicone nos seios. A artista explicou que decidiu fazer as mudanças para se sentir melhor com o próprio corpo. "Fiquei um tempão sumida, né? Sumi porque decidi fazer minha cirurgia, decidi colocar meus peitos, mexer na minha barriga que estava me incomodando," disse a cantora.Loma também compartilhou registros do pré e pós-operatório e afirmou estar feliz com os resultados: "Estou aqui na minha recuperação ainda, mas, gente, estou tão feliz".