Fernanda Paes Leme comenta sobre viagem sem a filha de oito meses, Pilar - Reprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 17:04

Rio - Fernanda Paes Leme, de 41 anos, comentou sobre estar em Fernando de Noronha, arquipélago de Pernambuco, sem a filha, Pilar, de oito meses, fruto da sua relação com o empresário Victor Sampaio. A atriz explicou, nos Stories do Instagram, nesta terça-feira (7), que a bebê ficou com os avós e a babá, e falou sobre a importância de ter momentos sem a presença da pequena.

"Olha como a cara está boa. Sabe por quê? Dormi! Estou dormindo muito bem aqui, para uma mãe de uma bebê de oito meses isso é um luxo. Minha filha não veio. Vocês perceberam, eu acho. Porque se não eu já teria mostrado bastante ela aqui. Ela está no Rio de Janeiro com a minha mãe, meu pai e a Didi, que é a babá dela. Eu levei as duas pro Rio antes de vir pra cá. É a primeira viagem mais longa. Agora são sete dias. Estou sentindo muita saudade dela. Vejo foto e vídeo dela que a minha mãe manda o dia inteiro, mas estou bem, viu? Eu estou bem", disse ela.

Fernanda agradeceu a rede de apoio que a permite viver esses momentos. "Sou muito grata por ter essa rede de apoio e poder me sentir bem, fazendo uma viagem em um lugar que gosto e saber que a minha filha está feliz. Estou bem e feliz. A maternidade traz muita culpa para a mãe, sensações não tão boas, mas quero dividir que estou viajando, sem a minha filha por sete dias e estou curtindo. E saber que ela está bem me deixa feliz. Ela lá e eu aqui não me faz ser menos mãe. Pelo contrário, estou voltando a ser minha também. É importante", finalizou.