Yasmin Brunet celebra o aniversário do pai, Armando Fernandez - reprodução Instagram

Yasmin Brunet celebra o aniversário do pai, Armando Fernandezreprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 16:35

Rio - Yasmin Brunet surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos raras ao lado do pai, Armando Fernandez, nesta terça-feira (7). A publicação marcou o aniversário de Armando, que ganhou uma homenagem carinhosa da filha.



fotogaleria

Nas imagens, Yasmin aparece em diferentes fases da vida, incluindo registros da infância e fotos recentes ao lado do pai. Armando, que é argentino, recebeu uma mensagem especial da filha. "Feliz aniversário, pai. Que todos os seus desejos se realizem, que Deus te ilumine, te projeta cada dia”, escreveu ela em suas redes sociais.Filha do empresário argentino com a ex-modelo Luiza Brunet, Yasmin frequentemente relembra momentos em família. Armando e Luiza foram casados entre 1985 e 2008 e também são pais de Antônio Botelho Fernandez, nascido em 1997.