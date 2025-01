Grazi Massafera e Alvise Rigo em passeio por Fernando de Noronha - Dilson Silva/Ag.News

Grazi Massafera e Alvise Rigo em passeio por Fernando de Noronha Dilson Silva/Ag.News

Publicado 07/01/2025 15:45 | Atualizado 07/01/2025 15:47

Rio - Após turistar de mototáxi pelo Vidigal , no Rio, com o ator italiano Alvise Rigo, de 32 anos, Grazi Massafera, 42, viajou com ele para Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano. A atriz foi fotografada, nesta terça-feira (7) usando um biquíni e saída de praia verde durante um passeio pela ilha com o bonitão.