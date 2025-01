Grazi Massafera e Alvise Rigo - Reprodução do Instagram

Grazi Massafera e Alvise RigoReprodução do Instagram

Publicado 06/01/2025 12:12 | Atualizado 06/01/2025 12:13

Rio - Grazi Massafera, de 42 anos, passeou com o ator e modelo italiano Alvise Rigo, de 32, pelo Rio de Janeiro, neste domingo (5). Os dois fizeram a trilha do Morro Dois Irmãos e estiveram no Vidigal, na Zona Sul. Vídeos do 'tour' foram publicados pelo artista no Instagram Stories.

fotogaleria

Em uma das imagens, Grazi e Alvise aparecem lado a lado em um carro no Vidigal. Em outro, eles surgem juntos durante a trilha. Por fim, o ator italiano mostrou os dois deixando a comunidade de mototáxi. Não demorou muito para os internautas especularem um possível romance entre eles.

Grazi Massafera com o affair italiano fazendo uma tour pelo Rio de Janeiro.

pic.twitter.com/yCZNNQ8PB7 — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 6, 2025

Apontado como novo affair de Grazi, Rigo já foi atleta de rugby e trabalhou como segurança Julianne Moore, com quem já contracenou. O ator já integrou o elenco de filmes como "O quarto ao lado" (2024), de Pedro Almodóvar, "The Dadchelor" (2024) e "Nuovo Olimpo" (2023).