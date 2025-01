Fernanda Torres ganha Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama - Reprodução/Instagram

Fernanda Torres ganha Globo de Ouro como Melhor Atriz de DramaReprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 05:00

Rio - Que noite! Fernanda Torres, 59 anos, fez milhões de brasileiros se emocionarem ao ser anunciada a Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. A brasileira superou grandes estrelas internacionais na categoria: Angelina Jolie, Nicole Kidmanm Pamela Anderson e Tilda Swinton no evento que aconteceu neste domingo (5) e foi até a madrugada de segunda-feira (6) em Los Angeles, nos Estados Unidos.

fotogaleria

A reação de Torres foi de quem não imaginava que venceria o prêmio. Ela subiu ao palco e dedicou a vitória à mãe, Fernanda Montenegro, que há 25 anos concorreu Globo de Ouro com "Central do Brasil".

"Eu não preparei nada porque eu não sei se eu estava pronta. Foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas aqui que eu admiro tanto e quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. Quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos e isso é uma prova que a arte dura na vida até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou", disse a atriz.

Direto do Brasil, Fernandona estava acordada vibrando a conquista da filha. Torres contou em entrevista à Globonews que a mãe estava confiante. "Eu achava que não tinha jeito, que não tinha a menor chance. Estou chocada...Estou emocionada, por tudo, pela história com a mamãe, com o Walter, pela Eunice Paiva, pelo Marcelo Paiva. Esse filme é tão bonito, está movendo tantas coisas. É tudo muito bonito... A mamãe falou: 'vai levar'".

Antes da premiação, Fernanda Torres comentou sua a indicação nas redes sociais e afirmou que já se considerava vitoriosa. "A vitória já existe! A resistência tem sido gigante diante da indústria cinematográfica. “Ainda Estou Aqui” de Walter Salles mostra ao mundo que não estamos brincando em serviço e a entrega é de qualidade. O que vier desse processo é a ponte que construímos para as próximas gerações. Ao Brasil nosso muito obrigado pelo comparecimento aos cinemas, pelos aplausos e pela torcida".

"Ainda Estou Aqui" concorreu também como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, mas não levou. O vencedor foi “Emilia Pérez“, que representou a França.

Reações viralizam

As reações de Selton Mello e da atriz Tida Swinton com a vitória de Fernanda bombaram nas redes sociais. O ator brasileiro, que interpretou Rubens Paiva, marido de Eunice (Fernanda Torres) no longo, estava ao lado da amiga, deu um grito e celebrou o feito.

"O Selton Mello mais feliz que a própria Fernanda Torres", comentou um usuário do X, aos risos. "O Selton Mello gritando e levantando o primeiro que a Fernanda Torres em comemoração. Eu amo eles", disse outro. "Cara, o Selton Melo é o homem mais precioso do Brasil, como pode", declarou mais uma pessoa.

Famosos e anônimos manifestaram seu orgulho em ver Fernanda vencer a premiação tão importante. "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres", escreveu o presidente Lula.

"Não sei o que falar...Que coisa histórica. Eu vi isso ao vivo. Estava com ela em cada dificuldade. Foi tão lindo. Representa tanto o nosso filme. Isso é muito emocionante. Brasil", comentou Selton Mello, enquanto esperava a amiga para parabenizá-la. "Eu vi a história sendo feita. Te amo, Fernanda Torres. Quando eu pousar os pés no chão eu falo mais… O nosso cinema brasileiro. Brasil no topo", escreveu na legenda.

Anitta também prestou sua homenagem nas redes sociais com uma foto de Fernanda Montenegro há 25 aos no Globo de Ouro e Fernanda Torres atualmente. "Arte brasileira ao longo de gerações. Mãe e filha escrevendo o caminho mais bonito da história do cinema do nosso país. Se todo mundo souber o quanto é mais difícil os brasileiros estarem lá, ganhando, nos levantamos ainda mais por esse grande talento do Brasil. Todo o país hoje acordou tão orgulhoso. Porque há décadas que acreditamos que não há espaço para nós. Então, quando vemos uma brasileira a ganhar, ganhamos todos juntos, porque podemos ver que é possível. Parabéns, nossa incrível, Fernanda Torres", escreveu.

"Que emoção, que linda, que maravilhoso e merecido prêmio! Parabéns", publicou Lilia Cabral, no Instagram. "Foi final de copa do mundo! Emocionante! Uma atriz, mulher, escritora, artista, filha de artistas, falando português, ganhou o globo de ouro!!! Fernanda abriu uma porta gigantesca com talento, amor e arte! Grata Fernanda! Viva Eunice e a memória, a importância de contar histórias para não esquecer!", reagiu Leandra Leal.

Na mesma rede social, Isis Valverde disse: "Fernanda! Que coisa linda trouxe para todos nós! Nossa arte merece pessoas como você e que o mundo aplauda! Parabéns! Dia histórico para o cinema brasileiro que merece mais e mais!". Cauã Reymond declarou: "Que emoção. Como é bom ver o Brasil vencendo, como é bonito ver você vencendo. Esse Globo De Ouro é resultado de um trabalho histórico, uma interpretação que marcou nosso cinema. E ainda vem mais por aí, hein?! Viva a cultura, viva o cinema nacional, viva Fernanda Torres".

Ana Maria Braga também celebrou a conquista de Fernanda. "A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de ontem é uma conquista de todos nós, brasileiros. Não apenas pelo nosso talento para a arte, mas também pela força da história contada e tão bem interpretada por ela. 'Ainda Estou Aqui' é um filme que retrata um dos momentos mais trágicos e tristes da nossa história, e essa premiação nos ajuda a nunca esquecermos esse capítulo. Parabéns, Fernandinha! Estamos morrendo de orgulho de você!".

"Poucas vezes na vida me emocionei tanto quanto agora. Fernanda Torres é realmente o legado de algo gigantesco, Fernanda Montenegro, esse é nosso", afirmou uma fã. "Eu quase 1 da manhã chorando pela Fernanda Torres. Meu Deus, Sueli, socorre a Fátima", disse outra, em referência ao programa "Tapas e Beijos".

Repercussão internacional





O "The Independent" citou que a brasileira aparentou estar chocada ao ouvir seu nome como vencedora anunciada por Viola Davis e definiu a vitória como um dos momentos notáveis da noite. O "The Guardian" escreveu que Fernanda dedicou o troféu à mãe, a atriz Fernanda Montenegro, indicada ao mesmo prêmio, há 25 anos, pela atuação em Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles. A vitória surpreendente de Fernanda Torres no Globo de Ouro repercutiu em veículos de todo mundo nesta segunda-feira (6). A "Variety" recordou a indicação de Fernanda Montenegro há 25 anos e disse que a estatueta "consolida o lugar dela na disputa por outros prêmios". Já o jornal britânico "The Sun" citou Fernanda Torres como a "maior surpresa da noite" ao vencer Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson.O "The Independent" citou que a brasileira aparentou estar chocada ao ouvir seu nome como vencedora anunciada por Viola Davis e definiu a vitória como um dos momentos notáveis da noite. O "The Guardian" escreveu que Fernanda dedicou o troféu à mãe, a atriz Fernanda Montenegro, indicada ao mesmo prêmio, há 25 anos, pela atuação em Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles.

Premiada

Além de uma carreira de sucesso no teatro e TV, Fernanda Torres estreou aos 17 anos no cinema, em 1983, com "Inocência", sob direção de Walter Lima Jr. Ela participou de aproximadamente 30 filmes, dos quais muitos renderam indicações e prêmios relevantes , como ocorreu com “Ainda estou aqui”.

Como melhor atriz, ela faturou o Festival de Gramado, por “A Marvada carne” (1985); o Festival de Nantes, por “Com licença, eu vou à luta” (1986); o Palma de Ouro do Festival de Cannes, por “Eu sei que vou te amar” (1986); o Festival de Brasília, por “Gêmeas” (1999); e o Troféu APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), por “O primeiro dia” (2000).

Fernanda tem ainda no currículo "O que é isso, companheiro?" (1997), drama dirigido por Bruno Barreto e concorrente ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1998; "Casa de Areia" (2005), também drama dirigido pelo marido da atriz, Andrucha Waddington, que marcou o primeiro trabalho dela ao lado da mãe, Fernanda Montenegro, e lhe deu o Prêmio Qualidade Brasil.

Na estante da artista há ainda um Blockbuster Entertainment Awards de melhor atriz de comédia pela atuação no longa "Os normais" (2005), o primeiro de uma sequência de dois filmes baseados na série com a qual já havia feito sucesso na TV. Ou seja, prêmios em diferentes estilos resultantes da versatilidade que a levou ao maior deles (por enquanto), o Globo de Ouro.

Sobre o filme

"Ainda Estou Aqui" é uma adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens Paiva. A história se passa nos anos 70, no período da ditadura militar no Brasil, e acompanha a trajetória da família Paiva, composta por Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus filhos, que viviam felizes em uma casa em frente à praia no Rio de Janeiro.

A vida da família se transforma completamente quando Rubens Paiva é levado por militares à paisana e some sem deixar rastros. Eunice foi atrás do paradeiro do marido, foi presa e dedicou décadas em busca de respostas.

Veja a lista completa dos vencedores do Globo de Ouro



Melhor Filme — Drama

"O Brutalista"

Publicidade



Melhor Filme — Comédia ou Musical

"Emilia Pérez"



Melhor Direção — Filme

Brady Corbet, "O Brutalista"



Melhor Roteiro — Filme

"Conclave", Peter Straughan



Melhor Ator — Filme (Drama)

Adrien Brody, "O Brutalista"



Melhor Atriz — Filme (Drama)

Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"



Melhor Atriz Filme — (Comédia ou Musical)

Demi Moore, "A Substância"



Melhor Ator — Filme (Comédia ou Musical)

Sebastian Stan, "Um Homem Diferente"



Melhor Ator Coadjuvante — Filme

Kieran Culkin, "A verdadeira dor"



Melhor Atriz Coadjuvante — Filme

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"



Melhor Trilha Sonora

"Rivais", Trent Reznor e Atticus Ross



Melhor Canção Original

“Emilia Pérez”: “El Mal” de Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard



Melhor Filme em Língua Não Inglesa

"Emilia Peréz" (França)



Melhor Filme de Animação

"Flow" (Janus Films/Sideshow)



Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

"Wicked"



Melhor série de TV – Drama

"Xógum" (Disney+)



Melhor Série de TV – Comédia

"Hacks" (HBO/Max)



Melhor Ator – Série (Drama)

Hiroyuki Sanada, "Shgun"



Melhor Minissérie, Antologia ou Filme para TV

"Bebê Rena" (Netflix)



Melhor Atriz – Série (Drama)

Anna Sawai, "Xógum" (Disney+)



Melhor Atriz Série – (Comédia ou musical)

Jean Smart, "Hacks" (HBO/Max)



Melhor Ator – Série (Comédia ou Musical)

Jeremy Allen White, “O urso” (Disney+)



Melhor ator - Minissérie, Antologia ou Filme para TV

Colin Farrell, "Pinguim" (HBO | Max)



Melhor atriz - Minissérie, Antologia ou Filme para TV

Jodie Foster, "True Detective: Night Country" (HBO | Max)



Melhor Ator Coadjuvante — TV

Tadanobu Asano, “Shgun"



Melhor Atriz Coadjuvante — TV

Jessica Gunning, “Baby Reindeer” (Netflix)



Melhor Performance de Comédia Stand-Up

Ali Wong (Ali Wong: Single Lady)