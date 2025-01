Fernanda Torres conquista o Globo de Ouro - Reprodução do Instagram / Golden Globes

Fernanda Torres conquista o Globo de OuroReprodução do Instagram / Golden Globes

Publicado 06/01/2025 10:51

Rio - Vários famosos repercutiram a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, neste domingo (5), na categoria 'Melhor Atriz em Filme de Drama' por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui', nas redes sociais. Leandra Leal, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Luciano Huck e mais celebridades parabenizaram a artista pelo feito na carreira e exaltaram o talento dela.

fotogaleria

"Que emoção, que linda, que maravilhoso e merecido prêmio! Parabéns", publicou Lilia Cabral, no Instagram. "Foi final de copa do mundo! Emocionante! Uma atriz, mulher, escritora, artista, filha de artistas, falando português, ganhou o globo de ouro!!! Fernanda abriu uma porta gigantesca com talento, amor e arte! Grata Fernanda! Viva Eunice e a memória, a importância de contar histórias para não esquecer!", reagiu Leandra Leal.

Na mesma rede social, Isis Valverde disse: "Fernanda! Que coisa linda trouxe para todos nós! Nossa arte merece pessoas como você e que o mundo aplauda! Parabéns! Dia histórico para o cinema brasileiro que merece mais e mais!". Cauã Reymond declarou: "Que emoção. Como é bom ver o Brasil vencendo, como é bonito ver você vencendo. Esse Globo De Ouro é resultado de um trabalho histórico, uma interpretação que marcou nosso cinema. E ainda vem mais por aí, hein?! Viva a cultura, viva o cinema nacional, viva Fernanda Torres".

Ana Maria Braga também celebrou a conquista de Fernanda. "A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de ontem é uma conquista de todos nós, brasileiros. Não apenas pelo nosso talento para a arte, mas também pela força da história contada e tão bem interpretada por ela. 'Ainda Estou Aqui' é um filme que retrata um dos momentos mais trágicos e tristes da nossa história, e essa premiação nos ajuda a nunca esquecermos esse capítulo. Parabéns, Fernandinha! Estamos morrendo de orgulho de você!".

Eliana agradeceu à filha de Fernanda Montenegro. "Impossível não celebrar a vitória de Fernanda Torres, no Globo de Ouro. Que momento emocionante. Um prêmio mais do que merecido, para uma atuação impecável. Muito obrigada por nos representar lá fora, pelo seu enorme talento. Sigo aqui na torcida, e viva o cinema nacional!", disse.

Fátima Bernardes falou sobre representatividade da obra brasileira: "Que emocionante! Que merecido! Você Fernanda Torres e este filme, 'Ainda Estou Aqui', nos deram a sensação de que todos vencemos. Foi a vitória do talento, da dignidade, da liberdade. A arte brasileira estava muito bem representada".

Confira o que mais famosos disseram:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tais Araujo (@taisdeverdade)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marisa Monte (@marisamonte)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Abreu (@claudiaabreu_atriz)