Larissa Manoela curtiu praia no Rio ao lado do maridoReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 21:37 | Atualizado 06/01/2025 21:38

Rio - Larissa Manoela, de 24 anos de idade, tirou o dia de folga e aproveitou ao lado do maridão, André Luiz Frambach, de 27 anos. Nesta segunda-feira (6), a atriz compartilhou fotos com o parceiro em uma praia no Rio de Janeiro. Nas imagens, ela aparece de chamego com o amado, tomando água de coco e usando um biquíni cavado branco, com detalhes em preto.

"Tem muito amor no Rio", escreveu Larissa na legenda da publicação. Maisa Silva, que foi madrinha do terceiro casamento dos atores, deixou emojis de coração nos comentários do post. "Amo você na skin praiana", disse uma seguidora. "Você deixando o Rio ainda mais lindo", declarou outra. "Casadinhos mais lindos", acrescentou mais uma.



A artista se casou pela terceira vez com André Luiz no mês passado em uma cerimônia luxuosa. O primeiro casamento dos atores aconteceu em 17 de dezembro de 2023. Eles optaram por uma cerimônia discreta e secreta que pegou amigos e fãs do casal de surpresa.



Em novembro, eles renovaram os votos durante uma viagem para a Tailândia. Em nenhuma das ocasiões, os pais da artista estiveram presentes. O pais do ator entraram com ele na cerimônia que aconteceu no último dia 17 de dezembro.