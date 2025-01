Nicolas compartilhou momento fofo com Zoe - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 19:50 | Atualizado 07/01/2025 19:57

Rio - O ator Nicolas Prattes, de 27 anos, compartilhou um registro foto com a enteada, Zoe, de seis anos, durante um passeio no shopping nesta terça-feira, 7. No vídeo, publicado nesta terça-feira, 7, o artista gravou a pequena, que surge alegre enquanto saltita pelo corredor do local.



O momento foi compartilhado por Nicolas por meio dos stories de seu perfil no Instagram: "Levando a versão pequena da mulher da minha vida para passear", declarou na mensagem que ilustra o vídeo.

Zoe é filha do ator Duda Nagle, de 41 anos, e Sabrina Sato, de 43, que possui um relacionamento com Nicolas desde fevereiro de 2024. O casal oficializou o noivado em setembro do mesmo ano no Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck na Globo.

Em novembro de 2024 o casal enfrentou a perda de um bebê . Na época, Sabrina foi hospitalizada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 5 de novembro e recebeu alta no dia 6.

"A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)", dizia a nota da instituição.