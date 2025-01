Maya Massafera - reprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 18:36

Rio - A influenciadora Maya Massafera abriu o coração sobre sua trajetória pessoal e preferências após sua transição de gênero. Em entrevista gravada com Luciana Gimenez, em Trancoso, Bahia, Maya abordou temas delicados de sua vida, incluindo inseguranças e escolhas. "Eu ainda não estou segura comigo mesma. Por eu ter me transformado há pouco tempo", revelou Maya, ao explicar os desafios que enfrenta em sua nova fase.



Durante a conversa, Maya falou sobre sua preferência por homens héteros, justificando essa escolha como uma forma de se conectar com sua identidade feminina. "Por ter algumas questões do sexo masculino e feminino que me deixam um pouco insegura comigo, eu prefiro ficar com homens héteros para eu me sentir mais mulher. Não quero ficar com caras bissexuais. Não sei se está certo eu falar isso, mas eu não consigo”, explicou.Luciana Gimenez ofereceu apoio durante o bate-papo e reforçou que Maya não deve se preocupar com o julgamento alheio. "Você não tem que se preocupar porque o outro está com você. Se ele está com você, ele tem que está", disse a apresentadora. Maya, no entanto, reforçou sua posição: "Ah, mas por enquanto eu quero os héteros".Em tom descontraído, Gimenez concluiu com uma brincadeira: "Eu também quero os héteros. Queremos todos".