Daniele Hypolito - Reprodução / Instagram

Daniele HypolitoReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 17:30 | Atualizado 07/01/2025 17:32

Rio - Faltando poucos dias para a estreia do "Big Brother Brasil 2025", as especulações sobre os participantes da nova edição estão a todo vapor. Nesta terça-feira (7), rumores ganharam força com a possível participação da ex-ginasta Daniele Hypólito no reality show da Globo.



fotogaleria

O indício veio do Diário Oficial, que revelou a exoneração de Daniele do cargo de assessora na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. A publicação levantou suspeitas de que a ex-atleta estaria se preparando para entrar na casa mais vigiada do Brasil.



Perfis especializados em reality shows também indicam que Daniele poderia estar entre os participantes do "BBB 25", concorrendo em dupla com seu irmão, o também ginasta Diego Hypólito.



Nas redes sociais, Daniele Hypólito ainda não se manifestou sobre os rumores. Contudo, a expectativa é que o mistério seja desfeito na próxima quinta-feira (9), durante o "BigDay", quando a Globo anunciará oficialmente os participantes do programa. O reality estreia na próxima segunda-feira, 13 de janeiro.