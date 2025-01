Filha de Juliano Cazarré tem alta após internação na UTI - Reprodução / Instagram

Filha de Juliano Cazarré tem alta após internação na UTI Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2025 16:39

Rio - Nesta terça-feira (7), Maria Guilhermina, de 2 anos, filha do ator Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, recebeu alta do hospital após ser internada na UTI no dia 26 de dezembro. A menina, que nasceu com a rara Anomalia de Ebstein, uma condição no coração, havia sido hospitalizada por conta de diversas infecções graves.



fotogaleria

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o artista aparece emocionado ao dar a boa notícia. "Oi pessoal, olha quem chegou aqui em casa! Quem voltou para casa muitos dias depois? Hein, meu anjo? Bem-vinda! Obrigado a todo mundo que rezou por nós".



Recentemente Leticia desabafou sobre como se sente ao viver uma rotina complexa com uma filha que precisa de cuidados especiais. "Claro que eu fico triste, fico cansada, fico muito preocupada. As maiores intercorrências que aconteceram com a Guilhermina eu vi, eu presenciei. Muitas delas eu percebi primeiro, antes que ela estivesse passando mal, eu chamei o socorro, várias vezes eu mesma tive que socorrer com as minhas próprias mãos. Eu sei o quanto a coisa pode dar errado, sabe. Eu me preocupou muito”.



Vale destacar que Maria Guilhermina enfrenta condições de saúde que requerem monitoramento constante devido às sequelas resultantes dos tratamentos que realiza desde o nascimento. Nos primeiros sete meses de vida, ela permaneceu internada no hospital. Atualmente, a pequena recebe acompanhamento médico em casa e frequenta o hospital apenas quando há alguma intercorrência.