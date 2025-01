Tilda Swinton e o marido, Sandro Kopp, no Globo de Ouro 2025 - AFP

Tilda Swinton e o marido, Sandro Kopp, no Globo de Ouro 2025AFP

Publicado 07/01/2025 16:06

Rio - Tilda Swinton protagonizou um dos melhores momentos quando Fernanda Torres foi anunciada vencedora do prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama do Globo de Ouro, neste domingo (5). A reação da atriz, que disputava a mesma categoria, com a vitória da brasileira logo virou meme nas redes sociais. Sandro Kopp, marido da artista, já ficou sabendo que a mulher está fazendo sucesso no Brasil.

Nesta segunda-feira (6), o pintor compartilhou nos Stories, do Instagram, um vídeo da reação de Tilda com o prêmio de Fernanda. "Aparentemente isto está se tornando um meme no Brasil. Que momento maravilhoso", escreveu ele.

Em seguida, Kopp compartilhou a imagem do poster de "Ainda Estou Aqui", da publicação que anunciava a pré-seleção ao BAFTA na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e rasgou elogios a Fernanda Torres e ao filme de Walter Salles. "... muito merecido, aliás, esse filme é uma obra-prima e a Fernanda é sublime", afirmou.