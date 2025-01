Anitta - reprodução Instagram

Anittareprodução Instagram

Publicado 07/01/2025 14:21 | Atualizado 07/01/2025 14:21

Rio - Anitta negou nesta terça-feira (7) que esteja financiando a viagem do influenciador Lucas Guedez para a Suíça. Ela viajou com um grupo de famosos e decidiu rebater os boatos em suas redes sociais. "Amigo, sabia que tá todo mundo falando que você está aqui na viagem porque eu tô bancando você?", disse Anitta em um vídeo publicado em seu perfil.

Lucas Guedez, conhecido por sua amizade com Virgínia Fonseca, também se posicionou sobre o assunto. Ele afirmou que sua presença na viagem foi possível graças à sua própria carreira e contratos publicitários. "Por que acham isso? Minhas amigas mandam jobs e eu viajo", declarou, destacando as marcas com as quais já colaborou.Anitta aproveitou para elogiar o trabalho do influenciador. "Ele recebe jobs porque tem talento", reforçou. A cantora também revelou que outro amigo, o influenciador Álvaro Xaro, recebeu convite para a viagem, mas preferiu outros planos. "O Álvaro foi convidado sim, o grupo foi criado em agosto do ano passado, mas ele que não quis nossa companhia e escolheu outra viagem. Tá tudo bem, a gente vai tomar um drink por você”, disse ela com bom humor.