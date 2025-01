Vitória Strada - Reprodução/Instagram

Vitória StradaReprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 22:34

Rio - Nesta terça-feira (07), Vitória Strada compartilhou registros da viagem que realizou para Pipa, no Rio Grande do Norte, para curtir o Réveillon e aumentou as suspeitas dos internautas de que ela já estaria confinada para integrar o Camarote do "BBB 25".

O nome da atriz de 28 anos foi levantado por alguns colunistas na última semana, que ainda apontaram que Vitória formaria dupla com um amigo.

Nas redes sociais, os seguidores da artista ficaram tensos com a possível participação no programa. "Vitória, diz alguma coisa", pediu uma fã. "Nós straders estaremos sempre com você", garantiu outra. "Vitória, pelo amor de deus, se você estiver no 'BBB' eu não vou aguentar", disse uma terceira.