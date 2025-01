Cauã Reymond se declara para a filha, Sofia - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 21:03 | Atualizado 07/01/2025 21:17

Rio - Nesta terça-feira (07.01) Cauã Reymond compartilhou, nos stories de seu perfil do Instagram, um novo clique da filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera.



O ator mostrou a herdeira ao ar livre, em um cenário paradisíaco, e se derreteu por ela. "Cada dia mais bonita", escreveu Cauã na legenda da publicação.