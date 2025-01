Vera Viel mostrou cicatriz duas semanas após fim da radioterapia - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 19:13

Rio - Vera Viel, de 49 anos, mostrou a cicatriz na coxa esquerda resultante da cirurgia para retirar um tumor maligno na região. A mulher de Rodrigo Faro enfrentou um procedimento de oito horas no Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo, em outubro do ano passado.

fotogaleria "14 dias depois da última sessão de radioterapia", comemorou nas redes sociais.

Vera Viel realizou a 33ª sessão do tratamento na véspera de Natal . A apresentadora foi surpreendida com cartazes repletos de mensagens e fotos da família e se emocionou com o fim de mais uma etapa rumo à cura da doença.

"Deus foi minha fortaleza em cada passo dessa jornada de desafios, e sei que sua mão esteve comigo em todos os momentos. Ter minha família ao meu lado foi essencial para a minha cura! Eles são o meu alicerce, me sustentando com amor, coragem e fé, e me dando forças para seguir adiante nos momentos mais difíceis. Hoje, agradeço a Deus por me dar a vida e uma chance de renascer, assim como celebramos o nascimento de Cristo. Um Feliz Natal a todos! Que esse seja um tempo de esperança, fé e renovação!