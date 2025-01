Marina Ruy Barbosa com o noivo Abdul Fares - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2025 17:32

Rio - Nesta terça-feira (07), Marina Ruy Barbosa compartilhou novos registros das férias na praia e encantou os seguidores ao aparecer usando um maiô azul-marinho cavado. Em uma das fotos, a atriz de 29 anos surgiu acompanhada do noivo Abdul Fares.

fotogaleria A artista completou o look com um Bucket Hat de crochê e uma minissaia do mesmo tom e tecido que o maiô. A peça de banho era presa ao corpo por uma argola metalizada, que destacou as curvas da atriz.

Marina Ruy Barbosa passou a virada do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, com o empresário e os pais, Gioconda e Paulo. A comemoração contou com fogos de artifício e muitos cliques românticos.