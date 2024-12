Vera Viel realizou a última sessão de quimioterapia - Reprodução/Instagram

Vera Viel realizou a última sessão de quimioterapia Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2024 21:52

Rio - Vera Viel realizou nesta terça-feira (24) a última sessão de radioterapia para o tratamento de um câncer na coxa esquerda. A mulher de Rodrigo Faro se emocionou ao ver a surpresa que o marido preparou: cartazes com mensagens e fotos das filhas Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 12.

fotogaleria "33/33! Hoje, na véspera do aniversário de Jesus, celebro um presente que não tem preço: a minha cura. Nesse dia tão significativo, realizei minha última sessão de radioterapia e não poderia estar mais grata", iniciou o texto.

"Deus foi minha fortaleza em cada passo dessa jornada de desafios, e sei que sua mão esteve comigo em todos os momentos. Ter minha família ao meu lado foi essencial para a minha cura! Eles são o meu alicerce, me sustentando com amor, coragem e fé, e me dando forças para seguir adiante nos momentos mais difíceis. Hoje, agradeço a Deus por me dar a vida e uma chance de renascer, assim como celebramos o nascimento de Cristo. Um Feliz Natal a todos! Que esse seja um tempo de esperança, fé e renovação!"