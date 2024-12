Brunna Gonçalves chorou em distribuição de cestas realizada por Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2024 17:28

Rio - Brunna Gonçalves chorou durante a distribuição de cestas realizada por Ludmilla no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (24). À espera da primeira filha com a cantora, a dançarina não conteve a emoção com a iniciativa social da mulher.

fotogaleria "Nós viemos entregar cestas básicas aqui em Duque de Caxias, na comunidade do lixão. Estão fazendo a fila para a gente entregar um caminhão que está lá atrás. Não consigo parar de chorar. Fiquei o tempo todo assim, não tem como não se emocionar", disse.

"Orgulho máximo de você, meu amor. Que atitude linda, ver o rostinho das pessoas felizes recebendo as cestas, dizendo que não tinham o que comer no Natal. Nossa, sem palavras para o dia de hoje! Muita gratidão mesmo poder proporcionar isso para essas pessoas que tanto precisam", escreveu no Stories.

Nas redes sociais, Ludmilla compartilhou um vídeo da entrega das cestas e explicou o motivo de não ter dividido sua ação com os fãs. "Hoje o meu coração transborda gratidão. Neste Natal, tive a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas famílias de Caxias, minha casa, minha raiz. Comprei mais de 16 toneladas de alimentos para doar a quem precisa, e nada me deixa mais feliz e emocionada do que saber que podemos levar esperança para tantas mesas", iniciou.

"Sempre fiz questão de ajudar, mas nunca compartilhei isso por aqui. Desta vez, resolvi mostrar porque acredito que o bem pode se espalhar. Se essa atitude inspirar pelo menos uma pessoa, já será um presente enorme. Não precisa ser toneladas — cada gesto de generosidade, por menor que pareça, pode mudar uma vida. Sou movida pelo amor e pelas pessoas. Obrigada, Deus, por me permitir ser um instrumento Teu. Que este Natal seja repleto de fé, união e luz para todos nós."