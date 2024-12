Fernanda Torres e Fernanda Montenegro - Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2024 16:27

Rio - Fernanda Torres divulgou uma mensagem de Natal em suas redes sociais nesta terça-feira (24). Ao lado da mãe, Fernanda Montenegro, a estrela de "Ainda Estou Aqui" gravou o vídeo nos bastidores de um ensaio fotográfico.

fotogaleria "Queridos, 2024 nos levou ao infinito e além. Espero que 2025 seja leve e auspicioso. Feliz Natal e um bom ano para a gente", escreveu na legenda.

A postagem foi comentada por diversos famosos. "As Fernandas do meu coração", afirmou Evandro Mesquita. "Boas festas! As mais lindas Fernandas", disse Astrid Fontenelle. "2025 de prêmios e amor pra você, Fernanda", desejou Suzana Pires.