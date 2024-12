Carlinhos Maia se manifesta depois de ser detonado por reunir Gkay e Alvaro - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia se manifesta depois de ser detonado por reunir Gkay e AlvaroReprodução / Instagram

Publicado 24/12/2024 09:49

Rio - Carlinhos Maia utilizou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (23), para rebater críticas depois de reunir Gkay e Alvaro em uma viagem à Lapônia, na Escandinávia. O influenciador digital foi detonado por internautas, que notaram um climão entre os ex-amigos. Ele explicou que tentou reaproximá-los, mas que se arrependeu.

fotogaleria

"Sou amigo dos dois. Os dois já se afastaram de mim. E eu continuei torcendo, vibrando, amando. Ambos moraram juntos. Achei que os trazendo para o Natal, tudo ficaria para trás. Eu sou assim. Errei? Sim. Tentei fazer algo legal? Sim. Não deu certo, paciência", iniciou o dono do "Rancho do Maia".



Em seguida, o influenciador contou que se arrependeu de tentar reconciliar os antigos amigos. "Amo os dois. Não perderei o Natal por isso. Ambos sabiam que viriam. Venho tentando reaproximá-los faz tempo. Paro por aqui. Ninguém dos dois merecem ataques. É Natal. Tempo de perdão e reconciliação", finalizou. "Sou amigo dos dois. Os dois já se afastaram de mim. E eu continuei torcendo, vibrando, amando. Ambos moraram juntos. Achei que os trazendo para o Natal, tudo ficaria para trás. Eu sou assim. Errei? Sim. Tentei fazer algo legal? Sim. Não deu certo, paciência", iniciou o dono do "Rancho do Maia".Em seguida, o influenciador contou que se arrependeu de tentar reconciliar os antigos amigos. "Amo os dois. Não perderei o Natal por isso. Ambos sabiam que viriam. Venho tentando reaproximá-los faz tempo. Paro por aqui. Ninguém dos dois merecem ataques. É Natal. Tempo de perdão e reconciliação", finalizou.

A situação repercutiu e internautas reagiram. "No final, Carlinhos queria fazer um grande momento nos seus stories de reconciliação! E se frustrou. Esse povo topa tudo por engajamento, até passar por cima dos sentimentos dos outros", opinou uma usuária do X, antigo Twitter. "Sinceramente, uma amizade assim eu quero é distância", disse outra seguidora. "O sem noção", disparou uma terceira pessoa.

Pronunciamento de Alvaro



Mais cedo e na mesma rede social, Alvaro se pronunciou sobre o assunto. Ele disse que criou o grupo da viagem para Carlinhos e deixou claro que se Gkay fosse, ele não faria mais questão de viajar. "Carlinhos falou assim: 'Gkay quer ir'. Eu falei: 'Amigo, se ela for mesmo, só me avisa que eu não faço questão de ir'. [...] Se ela for, eu não quero ir'. Eu queria passar o Natal com pessoas que eu gosto, gostaria de passar o Natal na minha casa e com a minha família". Em seguida, ele disse que o dono do "Rancho do Maia" concordou em não chamá-la. No entanto, após uma semana a influenciadora foi confirmada na viagem. Alvaro revelou ainda que teve uma "briga feia" com o influenciador por causa disso, tentou desistir e pediu o dinheiro de volta.



Ele contou que só aceitou a presença de Gkay na viagem porque Carlinhos disse que ela passaria apenas três dias com eles e depois iria passar o Réveillon em outro lugar. O influenciador falou que queria ficar longe da ex-amiga na viagem, mas que teve uma crise de choro quando ficou de frente com ela. "Gkay não faz mais parte do meu mundo. Está perdoada. Um beijo, obrigada. Mas não preciso ficar mais perto. Não quero mais na minha vida", disse o influenciador.

Ele também rebateu que a dona da "Farofa da Gkay" está sendo excluída. "Você [Gkay] está se excluindo para sair de coitada. Só que comigo não cola. Inclusive, por que você não fala que tinha até look para a noção reconciliação? Tinha até look! [...] E por que foi se enfiar no hotel? Porque não tinha quarto sozinha pra você aqui. Porque eu lhe conheço como a palma da minha mão", disparou Alvaro.

Assista

Mds o Alvaro comeu o toba da Gkay nos stories. Expôs TODO pic.twitter.com/UqgR5rBqxE — Babi (@babi) December 23, 2024

"De Frente com Blogueirinha"

Em setembro deste ano, Alvaro confirmou que estava brigado com Gkay durante participação no "De Frente com Blogueirinha". Ele não revelou o motivo mas disse que o desentendimento também envolveu Lucas Guedez Rafa Uccman. "Teve briga por um motivo que acho que não deveria que ter sido, mas aconteceu e eu respeito. Entendo os dois lados", falou.