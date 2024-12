Gominho e Preta Gil - Reprodução/Instagram

Publicado 24/12/2024 14:41

Rio - Gominho usou as redes sociais na noite da última segunda-feira (23) para relatar o primeiro encontro com Preta Gil após a cirurgia para retirada de tumores feita no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Segundo boletim médico recente, a filha de Gilberto Gil seguirá na UTI para o pós-operatório

"Minha gente, acabei de voltar do hospital, que Preta fez me ligarem porque ela queria me ver. Fui lá e ela está bem, graças a Deus. Deitadinha, descansando e fazendo tudo que precisa ser feito. [..] Está ótima, gente. Vamos continuar nas orações, positividade, energia e no mantra que ela está se recuperando e cada vez melhor", disse.

Gominho ainda usou o X, antigo Twitter, para contar um momento descontraído da visita. "Eu amo que Preta é Rízia raiz! O enfermeiro entrou, ela olhou pra mim e quando ele saiu falou : 'Gatinhoan!!' Não tem UTI certa pra ela hahahahahahahaahha. Ela está bem, viu galera? Tudo fluindo!!"

A cirurgia de Preta Gil aconteceu na quinta-feira (19) e terminou na madrugada de sexta-feira (20). Foram 21 horas de procedimento. Segundo a assessoria da cantora a operação foi bem-sucedida . "A cirurgia foi realizada com sucesso, e a cantora está bem. Por conta da duração do procedimento e para controle da dor, ela permanece sedada", informou.