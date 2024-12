Fernanda Torres é a protagonista de ’Ainda Estou Aqui’ - Divulgação

Publicado 09/12/2024 11:41 | Atualizado 09/12/2024 12:33

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, foi indicada ao Globo de Ouro, nesta segunda-feira (9), na categoria de melhor atriz de drama por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", com direção de Walter Salles. A artista concorre com Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Com apresentação da comediante e atriz Nikki Glaser, a 82ª edição da premiação acontece no dia 5 de janeiro, em uma cerimônia realizada em Beverly Hills, Califórnia, nos Estados Unidos.

Fernanda, que interpreta Eunice no longa, compartilhou o marco na carreira com os seguidores do Instagram. Há 25 anos, Fernanda Montenegro, mãe da atriz, também foi indicada na categoria de 'melhor atriz em filme de drama' por seu papel em "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

"Nomeada ao Globo de Ouro... Inacreditável. Walter, 25 anos depois dele com a minha mãe, realmente, a vida presta", declarou. Vários famosos vibraram com a conquista de Fernanda. "Estamos prestes a ver a história sendo feita!! E de forma muito merecida!", afirmou Marcos Mion. "Que emoção", disse Sarah Oliveira. "Que felicidade!!! Parabéns", comentou Marina Ruy Barbosa. "É ela", celebrou Alice Wegmann.

"Ainda Estou Aqui" também foi indicado na categoria de melhor filme em língua não-inglesa da premiação. O longa é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de sua família no início dos anos 70 - época da Ditadura Militar, que começou em 1964.

Intérprete de Rubens no filme, Selton Mello comemorou as indicações em sua rede social. "Partiu Globo de Ouro. Nanda, minha amiga, nosso orgulho, amo-te infinito. Walter, elegância, sensibilidade e precisão. Família Paiva, seguimos honrando Rubens e Eunice. Representar nosso país, com esse filme, é um orgulho

o cinema é o espelho de uma nação. É bonito e necessário se ver, se reconhecer. É preciso dar um jeito, meu amigo".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma foto ao lado de Fernanda Torres e a primeira-dama Janja e demonstrou torcida pela atriz. "Na torcida. #GoldenGlobes", escreveu Lula.

Vale lembrar que o longa-metragem brasileiro foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional.







