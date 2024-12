Fernanda Torres é a protagonista de Ainda Estou Aqui - Divulgação

Publicado 09/12/2024 21:52 | Atualizado 09/12/2024 21:57

Rio - O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi indicado para o Globo de Ouro de 2025. A obra cinematográfica irá concorrer nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz, com Fernanda Torres, protagonista do longa. Como forma de celebrar a conquista da atriz, o Canal Brasil anunciou nesta segunda-feira (9), uma maratona de filmes estrelados por ela.

A partir das 19h30 de terça-feira (10), serão exibidos treze longas-metragens, além de entrevistas nos programas "Tarja Preta" e "Amigos, Sons e Palavras". A programação pode ser vista na televisão ou no Globoplay.



O Canal Brasil destaca que a indicação de Fernanda vem 25 anos depois da conquista da mãe, Fernanda Montenegro (com "Central do Brasil", também de Walter Salles).

Confira a programação completa:

• 19h30 – Tarja Preta: Fernanda Torres (2006)

• 20h - Terra Estrangeira (1996), de Walter Salles e Daniela Thomas



• 21h40 - O Primeiro Dia (1998) de Walter Salles e Daniela Thomas



• 22h55 - Eu Sei que Vou Te Amar (1986),de Arnaldo Jabor



• 0h40 - Casa de Areia (2005) de Andrucha Waddington



• 2h35 - Traição (1998) de José Henrique Fonseca, Arthur Fontes e Cláudio Torres



• 4h20 - Gêmeas (1999) de Andrucha Waddington



• 5h30 - O Que É Isso companheiro? (1997), de Bruno Barreto



• 7h25 - Jogo de Cena (2007), de Eduardo Coutinho



• 9h15 - Os Normais (2003) de José Alvarenga Jr.



• 10h45 - Saneamento Básico (2007) de Jorge Furtado



• 12h40 - Inocência (1983), de Walter Lima Jr.



• 14h40 – Amigos, Sons e Palavras: Fernanda Torres (2018)