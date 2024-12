Fátima Bernardes reuniu amigas em encontro natalino - Reprodução/Instagram

Publicado 09/12/2024 19:03

Rio - Fátima Bernardes compartilhou um registro do encontro que promoveu com as amigas nesta segunda-feira (09). Em clima natalino, a apresentadora divulgou uma foto que o grupo tirou com o Papai Noel. A reunião ainda contou com a presença da jornalista Sandra Annenberg.

fotogaleria "Mais uma com o bom velhinho. Hoje, com amigas de muitas décadas. A gente sempre se diverte juntas", escreveu na legenda.

Os seguidores aproveitaram o clique para relembrar a parceria de Fátima Bernardes e Sandra Annenberg, que comandaram o "Fantástico" entre 1993 e 1997. "As divas reunidas", comemorou uma internauta. "Saudade dessas duas trabalhando juntas", afirmou outra. "Que time", disse uma terceira.