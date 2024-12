Jack Veal, ator de ’Loki’, revela ter ido morar nas ruas depois de fugir de casa por abusos domésticos - Reprodução / Marvel

Jack Veal, ator de ’Loki’, revela ter ido morar nas ruas depois de fugir de casa por abusos domésticosReprodução / Marvel

Publicado 09/12/2024 17:24

Rio - O ator Jack Veal, conhecido por seu papel de Kid Loki, na primeira temporada da série "Loki", da Marvel, usou as redes sociais para fazer um apelo ao revelar que está morando nas ruas. Em seu perfil do TikTok, o jovem, de 17 anos, contou que saiu de casa por não aguentar mais os abusos que sofria desde os 10 anos.

fotogaleria

"Olá. Sou um artista famoso, tenho 17 anos e estou sem teto. Vocês podem me conhecer de ‘Loki’, ‘The End of the F***ing World’ ou vários outros filmes onde interpretei papéis importantes. Não mencionei muito sobre o que está acontecendo na minha vida, mas acho que é hora de revelar a verdade", iniciou ele na publicação que acumula mais de 400 mil visualizações.

"Sem entrar muito nos detalhes, sofri abusos em casa. Foi violência física, abuso emocional e assim por diante. Os serviços sociais se recusam a me ajudar apesar do que contei a eles. Estou desesperado. Tenho dormido nas ruas. Atualmente estou dormindo em um trailer que tem janelas quebradas, não é seguro e fica a duas horas do meu trabalho, o que significa que tenho dificuldade para chegar ao trabalho todos os dias. É difícil. A vida está dura", seguiu.

Em seguida, ele implorou para que os internautas compartilhassem o vídeo para que ele conseguisse algum tipo de ajuda. Em seu perfil, ele continuou atualizando os seguidores do caso e contou que conseguiu uma reunião com os serviços sociais e que, potencialmente, poderia ser ajudado.

No entanto, as expectativas dele não foram atendidas. Na reunião, foi explicado a Veal que ele deveria ficar nas ruas ou voltar para casa até que uma acomodação fosse encontrada. "Eles querem me colocar em um orfanato, mas enquanto isso terei que continuar nas ruas. É ridículo, não posso acreditar", se revoltou.

Depois disso, ele surgiu emocionado em mais um vídeo para dizer que, depois de dar entrevistas e o caso viralizar nas redes sociais, recebeu uma ligação com a notícia de que seria colocado em um abrigo emergencial.

"Se não fosse por vocês eu não teria nada. Eles finalmente ligaram depois da entrevista de um jornalista para dizer que mudaram de ideia e que me colocariam em uma acomodação emergencial. E isso é tudo por causa de vocês! Tem sido uma loucura, mas muito obrigado", agradeceu.

Em outra publicação, Jack Veal revelou os abusos que sofria em casa. "Desde os 10 anos eu fui abusado fisicamente pelo meu padrasto. Repetidamente até sair de casa. Ele me socava, me prendia pela garganta, me jogava, me derrubava com os braços nas costas, me arrastava, me trancava... refeições eram um privilégio. Não mencionei antes, mas meus pais roubaram todo o meu dinheiro da atuação. A porta não está aberta para mim. Eu até tentei volta para a casa dos meus pais, apesar de tudo o que fizeram comigo, mas eles não permitiram", contou.