Pedro Sampaio grava clipe no Centro do Rio - Agnews

Pedro Sampaio grava clipe no Centro do Rio Agnews

Publicado 09/12/2024 15:19 | Atualizado 09/12/2024 15:21

Rio - O DJ e cantor Pedro Sampaio, de 26 anos, escolheu o Beco do Rato, localizado no Centro do Rio, como cenário para a gravação do mais novo clipe, nesta segunda-feira (9). O artista foi flagrado ao lado de uma grande equipe em torno das ruas da região.



fotogaleria

"Convoquei minha equipe para gravar a sequência de ‘Striptease’ nesta segunda-feira", afirmou Pedro no último domingo (8), explicando que a decisão pela gravação foi motivada pelo vazamento da música, atribuído ao influenciador Álvaro Xaro.