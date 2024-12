Hugo Moura e Deborah Secco celebram aniversário de Maria Flor - reprodução Instagram

Publicado 09/12/2024 15:07 | Atualizado 09/12/2024 15:38

Rio - Maria Flor, filha de Deborah Secco e Hugo Moura, completou 9 anos no domingo (8). Para comemorar, os pais organizaram uma grande festa no Rio de Janeiro. Apesar da separação anunciada em abril deste ano, o ex-casal participou do evento em total sintonia, especialmente na hora de cantar os parabéns.



Deborah Secco revelou que o tema da festa foi escolhido pela aniversariante: extraterrestres. "Um tema muito desafiador. Ela pediu uma festa de ETs, e a gente construiu uma festa linda", compartilhou a atriz nas redes sociais. A decoração incluiu elementos como planetas, lua, estrelas e, claro, ETs, criando um ambiente que encantou os convidados.



A atriz investiu em detalhes personalizados para tornar a festa ainda mais memorável. Entre as lembrancinhas, estavam copos térmicos e uma máquina de ursinhos. A mesa de doces, repleta de guloseimas, foi complementada por um bolo temático. Maria Flor ainda trocou de look três vezes durante o evento, esbanjando estilo.